Quiz Quiz musical, le meilleur des 60’s, 70’s et 80’s Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, jeudi 29 août 2024.

Quiz Quiz musical, le meilleur des 60’s, 70’s et 80’s Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé par b’o resort thermal et Yves Le Mentec au grand salon de la Résidence des Thermes.

Une ambiance musicale et conviviale comme on les aime.

Venez vous défier face aux plus grands titres des années 60, 70 et 80 en devinant le titre de la chanson et le nom du chanteur.

Ambiance bon enfant au rendez-vous !

Durée de 1h00 à 1h30.

Organisé par b’o resort thermal et Yves Le Mentec au grand salon de la Résidence des Thermes.

Une ambiance musicale et conviviale comme on les aime.

Venez vous défier face aux plus grands titres des années 60, 70 et 80 en devinant le titre de la chanson et le nom du chanteur.

Ambiance bon enfant au rendez-vous !

Durée de 1h00 à 1h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-29 17:00:00

fin : 2024-08-29 18:30:00

Résidence des Thermes Avenue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie animation@bo-resort.com

L’événement Quiz Quiz musical, le meilleur des 60’s, 70’s et 80’s Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne