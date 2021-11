Poligny Librairie Polinoise Jura, Poligny Quiz : qui est l’auteur ? Librairie Polinoise Poligny Catégories d’évènement: Jura

Librairie Polinoise, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Retrouvez qui est l’auteur de la citation parmi 4 réponses proposées. 10 questions et pleins de goodies à gagner. Mais attention vous n’avez pas le droit au coup de fil à un ami, ni de switcher la question et encore moins au 50/50 ! Ambiance conviviale et dynamique pour passer un bon moment littéraire !

prévoir deux stylos de couleurs différentes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T19:30:00

