Conjointement avec le Musée des Traditions un Quiz pour adultes sera proposé pour décourvrir les deux sites culturels. Un tirage au sort à 22h30 sur le site du Musée des Traditions déterminera les dix gagnants. De nombreux lots seront à gagner. Conjointement avec le Musée des Traditions un Quiz pour adultes sera proposé pour décourvrir les deux sites culturels. Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes

