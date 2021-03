Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Quiz « Pot au Pho » et interculturalité – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Aventure sur Internet. Une aventure pour découvrir l'histoire d'une jeune vietnamienne partie du Vietnam pour la France en 1975. Le récit, illustré, est pontué de quiz proposant de découvrir sur les photographies de l'exposition « Pot au Pho » des mots d'origine française et restés en usage dans la langue vietnamienne. Le vainqueur recevra 5 bons repas pour découvrir et déguster la fameuse soupe Pho, préparer par le restaurant Kim13 à Nantes. Organisée par l'association Amitié Vietnam Loire-Atlantique. Rendez-vous en ligne : app.klaxoon.comdu 20 au 26 mars 2020Dans le cadre de Nantes en Francophonie

