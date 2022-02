Quiz par l’APE Collège Louis Merle Secondigny Secondigny Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Secondigny

Quiz par l’APE Collège Louis Merle Secondigny, 26 mars 2022, Secondigny. Quiz par l’APE Collège Louis Merle Salle Alauna Secondigny Lieu-dit Les Effres Secondigny

2022-03-26 20:15:00 – 2022-03-26 Salle Alauna Secondigny Lieu-dit Les Effres

Secondigny Deux-Sèvres Secondigny EUR Venez tester vos connaissances par équipe de 6 maximum sur des thèmes divers ! Venez tester vos connaissances par équipe de 6 maximum sur des thèmes divers ! +33 5 49 63 70 15 Venez tester vos connaissances par équipe de 6 maximum sur des thèmes divers ! APE Collège Louis Merle

Salle Alauna Secondigny Lieu-dit Les Effres Secondigny

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Secondigny Autres Lieu Secondigny Adresse Salle Alauna Secondigny Lieu-dit Les Effres Ville Secondigny lieuville Salle Alauna Secondigny Lieu-dit Les Effres Secondigny Departement Deux-Sèvres

Secondigny Secondigny Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/secondigny/

Quiz par l’APE Collège Louis Merle Secondigny 2022-03-26 was last modified: by Quiz par l’APE Collège Louis Merle Secondigny Secondigny 26 mars 2022 Deux-Sèvres Secondigny

Secondigny Deux-Sèvres