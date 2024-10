Quiz One Piece, à la conquête de Grand Line ! Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre, samedi 26 octobre 2024.

Quiz One Piece, à la conquête de Grand Line ! Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Quiz One Piece, à la conquête de Grand Line !

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Pirates de toute contrée, rejoignez-nous pour un quiz palpitant sur l’univers de “One Piece” !

Défiez vos amis et prouvez que vous êtes le plus grand connaisseur de Luffy et de son équipage. Des récompenses attendent les meilleurs !

Un événement proposé dans le cadre de la saison Un Automne à Buller

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Début : 2024-10-26 11:00:00

fin : 2024-10-26

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Quiz One Piece, à la conquête de Grand Line ! Le Havre a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

