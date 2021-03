Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines QUIZ OLYM’GEEK Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

QUIZ OLYM’GEEK, 10 avril 2021-10 avril 2021, Sarreguemines. QUIZ OLYM’GEEK 2021-04-10 14:30:00 14:30:00 – 2021-04-10 15:30:00 15:30:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Publics ados (à partir de 12 ans).

Durée : 1h.

Sur inscription à l’adresse mail : audrey.pitula[at]agglo-sarreguemines.fr ou par téléphone au 03 87 28 60 75.

Venez participer à notre quiz Olym’Geek ! Nous vous préparons une série de questions sur le thème des mangas pour tester vos connaissances en s’amusant. Aucune récompense à gagner, juste le mérite d’être le meilleur !

contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

Durée : 1h.

Sur inscription à l’adresse mail : audrey.pitula[at]agglo-sarreguemines.fr ou par téléphone au 03 87 28 60 75.

Venez participer à notre quiz Olym’Geek ! Nous vous préparons une série de questions sur le thème des mangas pour tester vos connaissances en s’amusant. Aucune récompense à gagner, juste le mérite d’être le meilleur !

Cette série de quiz sera une animation régulière à retrouver tous les deuxièmes samedis du mois jusqu’au mois de juin. Un nouveau thème, vous sera proposé chaque mois. Pixabay

