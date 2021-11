Toulouse Médiathèque Simone de Beauvoir Haute-Garonne, Toulouse Quiz musical Médiathèque Simone de Beauvoir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Des chansons d’amour, on en connait tous. Mais connait-on réellement l’auteur, le compositeur, l’année ou le dédicataire? Ou tant d’autres anecdotes qui vous feront redécouvrir ces chansons si familières.

Se munir d’un smartphone ou d’une tablette pouvant se connecter à Internet (wifi ou données mobiles). Préinstaller l’application Kahoot si possible. Présentation du « Pass sanitaire » obligatoire pour les + de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

