A bas les mardis pourris, vive les mardis funky ! Les mardis Funky c’est des animations plus folles les unes que les autres, un poil régressives, surtout pas gnan gnan ! Des danceoké pour imiter les chorés de tes clips préférés, des blindtests pour assumer enfin ton amour pour Céline Dion, des soirées ZEN pour te remettre de tes excès des jours passés, des sessions SUPER NINTENDO pour renouer avec tes plaisirs d’enfance… Aller, viens t’amuser, le mardi c’est pas fait pour pleurer ! QUIZ MUSICAL Le Quiz Musical de Mokbel s’arrête au Hasard Ludique ce mois ci ! D’une bonne humeur contagieuse, Mokbel teste vos connaissances musicales à travers 4 épreuves : blind test, qui suis-je, musiques du monde et medley remember.

Il y a deux vainqueurs : l’équipe avec le plus de points à la fin du Quiz Musical et l’équipe coup de cœur : celle qui met l’ambiance, qui est fair-play, qui chante, qui danse…

Les mots d’ordre sont simples : musique, détente, bonne humeur, convivial, smile.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

