QUIZ MUSICAL | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Le Quiz Musical de Mokbel s’arrête au Hasard Ludique ce mois ci !

D’une bonne humeur contagieuse, Mokbel teste vos connaissances musicales à travers 4 épreuves : blind test, qui suis-je, musiques du monde et medley remember.

Il y a deux vainqueurs : l’équipe avec le plus de points à la fin du Quiz Musical et l’équipe coup de cœur : celle qui met l’ambiance, qui est fair-play, qui chante, qui danse…

Les mots d’ordre sont simples : musique, détente, bonne humeur, convivial, smile.

Pas besoin de faire d’équipe au préalable.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/animations/2024-02-22/quiz-musical https://fb.me/e/56V5PTffs https://fb.me/e/56V5PTffs

Quiz Musical