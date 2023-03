QUIZ MUSICAL Avec Mokbel Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

QUIZ MUSICAL Avec Mokbel Le Hasard Ludique, 21 mars 2023, Paris. Le mardi 21 mars 2023

de 20h00 à 00h00

. gratuit

Le Quiz Musical de Mokbel s’arrête au Hasard Ludique ce mois ci ! D’une bonne humeur contagieuse, Mokbel teste vos connaissances musicales à travers 4 épreuves : blind test, qui suis-je, musiques du monde et medley remember.

Il y a deux vainqueurs : l’équipe avec le plus de points à la fin du Quiz Musical et l’équipe coup de cœur : celle qui met l’ambiance, qui est fair-play, qui chante, qui danse…

Les mots d’ordre sont simples : musique, détente, bonne humeur, convivial, smile.

Pas besoin de faire d’équipe au préalable. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/3270384746506979/3328531580692295 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/animations/2023-01-18/quiz-musical-mars-2023

MOKBEL MOKBEL

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Hasard Ludique Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

QUIZ MUSICAL Avec Mokbel Le Hasard Ludique 2023-03-21 was last modified: by QUIZ MUSICAL Avec Mokbel Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 21 mars 2023 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris