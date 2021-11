Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Quiz Musical avec Mokbel Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Quiz Musical avec Mokbel Le Hasard Ludique, 16 novembre 2021, Paris.

de 20h à 22h

gratuit

À bas les mardis pourris, vive les mardis funky ! Chaque mardi, on te promet des animations plus folles les unes que les autres, un poil régressives mais surtout pas gnan gnan : des blindtests pour assumer enfin ton amour pour Céline Dion, des cinéquiz pour étaler ta culture ciné devant les copins·es, des danceokés pour imiter les chorés de tes clips préférés, des bingos drag pour réveiller ta passion des boules… Aller, viens te défouler, le mardi c’est pas fait pour pleurer ! ▬▬▬▬▬▬ QUIZ MUSICAL Le quiz musical de Mokbel arrive au Hasard Ludique ! D’une bonne humeur contagieuse l’animateur teste vos connaissances musicales à travers plusieurs épreuves telles qu’un blind test, une épreuve « suis-je en… ? » un quiz « musiques du monde » ou encore un « medley remember ». Le défi est d’être la meilleure équipe au bout des quatre épreuves ! Événements -> Autre événement Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Contact : Le Hasard Ludique coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris https://www.facebook.com/events/537170517387373

2021-11-16T20:00:00+01:00_2021-11-16T22:00:00+01:00

