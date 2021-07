Paris Le Hasard Ludique Paris Quiz musical avec Mokbel au Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quiz musical avec Mokbel au Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 20h à 23h

gratuit

Le quiz musical de Mokbel arrive au Hasard Ludique ! D’une bonne humeur contagieuse l’animateur teste vos connaissances musicales à travers plusieurs épreuves telles qu’un blind test, une épreuve « suis-je en… ? » un quiz « musiques du monde » ou encore un « medley remember ». Le défi est d’être la meilleure équipe au bout des quatre épreuves ! Animations -> Loisirs / Jeux Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact :Le Hasard Ludique coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris/festival/le-hasard-ludique-en-mode-pepouze-2021 https://www.facebook.com/events/4069953486423663

Date complète :

2021-07-23T20:00:00+02:00_2021-07-23T23:00:00+02:00

Le Hasard Ludique

