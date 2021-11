Bayonne Médiathèque de Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Quiz littéraire Médiathèque de Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Prenez-vous au jeu d’un quiz concocté par vos bibliothécaires et devinez quels sont les personnages littéraires qui se cachent derrière leurs questions ! Saurez-vous reconnaître Dracula, Frankenstein, Madame Bovary et bien d’autres ? Questions à choix multiples, jeux d’indices, lectures d’extraits de romans, il y en aura pour tous les goûts ! Sur inscription. Un quiz concocté par les bibliothécaires ! Quels personnages littéraires se cachent derrière leurs questions ? Médiathèque de Bayonne 10 rue des Gouverneurs 64100 Bayonne Bayonne Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques

