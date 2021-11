Marvejols Mediatheque du Gevaudan Jules Roujon Lozère, Marvejols Quiz Les Romances célèbres Mediatheque du Gevaudan Jules Roujon Marvejols Catégories d’évènement: Lozère

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Mediatheque du Gevaudan Jules Roujon

Venez jouer et tester vos connaissances littéraires , musicales et cinématographiques et gagner des chèques lire. Quiz littéraire, musical et cinématographique Mediatheque du Gevaudan Jules Roujon 11 Av. Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols Marvejols Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00

