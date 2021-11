Nantes Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique, Nantes Quiz interactif « Amour Amour, après quoi chacun court ? » Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Quiz interactif « Amour Amour, après quoi chacun court ? »

Médiathèque Floresca Guépin, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00 Testez vos connaissances en matière de films, chansons, littérature et culture générale sur le thème de l’amour. Seul ou en équipe, il faudra être le plus rapide. Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

