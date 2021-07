Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique QUIZ HARRY POTTER – LE CHIFOUMI Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

QUIZ HARRY POTTER – LE CHIFOUMI 2021-07-02 Centre commercial les Arcades Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Plutôt calé(e)s au sujet de Harry Potter ? Ou simplement motivé(e)s pour participer à un évènement inter-cafés ?

Venez défier les équipes de votre bar/café, mais aussi celles des autres cafés du Réseau des Cafés Ludiques !

Le café qui marquera le plus de points remportera le trophée Quizz RCL ! Inscriptions indispensables par équipes de 2 à 5 personnes par mail ou sms.

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Centre commercial les Arcades Boulevard du Docteur Moutel Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville 47.37061#-1.17797