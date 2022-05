Quiz gourmand à la growroom Tours, 21 juillet 2022, Tours.

Quiz gourmand à la growroom Tours

2022-07-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-21 17:00:00 17:00:00

Tours Indre-et-Loire

Pour faire vivre la Growroom, structure sphérique en bois utilisée en tant que potager collectif urbain, inaugurée en avril au jardin François Ier, en face du CCCOD, la Villa Rabelais vous invite à participer à un quiz gourmand.

Feuilletez les pages des livres, décortiquez les recettes et observez attentivement les images pour répondre le plus vite possible aux différentes questions qui vous seront posées. De la cuisine du monde au potager, des recettes de princesses aux ogres affamés, rien ne vous sera épargné.

À vos marques, prêt ? Lisez !

contact@iehca.eu +33 2 47 05 90 30 https://iehca.eu/

(c) Compères Production

Tours

