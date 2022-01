Quiz Eurêkoi : l’amour en tous genres… littéraires ! Bibliothèque publique d’information Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quiz Eurêkoi : l’amour en tous genres… littéraires ! Bibliothèque publique d’information, 20 janvier 2022, Paris. Quiz Eurêkoi : l’amour en tous genres… littéraires !

du jeudi 20 janvier au dimanche 23 janvier à Bibliothèque publique d’information

Testez vos connaissances sur les œuvres classiques et contemporaines ayant pour thème l’amour, mais également sur les différents genres littéraires (roman, poésie, théâtre, fable…), grâce aux quiz (niveau novice et niveau expert) préparés par Eurêkoi ! Eurêkoi vous propose des quiz littéraires sur le thème de l’amour ! Bibliothèque publique d’information 19 rue Beaubourg 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse 19 rue Beaubourg 75004 Paris Ville Paris lieuville Bibliothèque publique d'information Paris Departement Paris

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/