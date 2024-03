Quiz en ligne sur la francophonie Français en Rose Pepinster, mercredi 20 mars 2024.

Français en Rose est une école en ligne à destination des apprenant·e·s FLE à partir du niveau intermédiaire.

Olivia Rosewick est la créatrice de ce site. Elle est belge et professeure de français depuis plus de 8 ans. Voici la description du quiz :

FÊTE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE 2024 :

Ce mercredi 20 mars, c’est la Journée internationale de la langue française et de la francophonie alors profitons de cette occasion pour se réunir et célébrer la diversité de votre langue préférée à travers le monde !

Venez tester vos connaissances dans une ambiance ludique et conviviale !

Au programme :

Explication du fonctionnement de la plateforme « Kahoot ! »

Le grand quiz « Kahoot ! » de culture générale sur la francophonie (géographie, langue, musique, symboles, personnages, etc.)

Le grand gagnant ou la grande gagnante recevra un accès au groupe Telegram premium d’une valeur de 25 €.

Nombre de participant·e·s minimum : 4 élèves.

Nombre de participant·e·s maximum : 20 élèves.

Durée : 1 heure.

Public : Adultes (minimum 18 ans) de toute nationalité.

Niveaux : Tous les niveaux (à partir du niveau intermédiaire) !

Lieu : Cours 100% en ligne sur Zoom. Le lien sera disponible sur votre compte, dans l’onglet « fiches et liens », le mercredi 13 mars.

L’achat de ce quiz vous donnera accès :

Au groupe privé Telegram : Communauté pour partager, échanger, s’entraider et voyager virtuellement en français.

Aux sessions du Jardin des Roses du mois de mars : Le Jardin des Roses est un espace d’échanges entièrement gratuit et ouvert à l’ensemble de nos membres à l’achat de n’importe quelle activité. Il y a, en moyenne, une session par semaine proposée par un·e étudiant·e ou par moi-même, sur la plateforme Zoom. Le programme vous sera envoyé par courriel.

