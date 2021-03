Quiz en ligne pour fêter la Saint Patrick, 16 mars 2021-16 mars 2021, Guilvinec.

Quiz en ligne pour fêter la Saint Patrick 2021-03-16 18:00:00 – 2021-03-16

Guilvinec Finistère Guilvinec

Pour fêter la Saint Patrick, le comité de jumelage a décidé de faire en ligne, donc ouvert à tous, et partout en Bretagne (et même dans toute la France et en Irlande) un quiz.

Il sera composé de 12 questions sur Saint Patrick

Pour cela, il suffira de se mettre sur la page https://myquiz.org et de suivre pas à pas, les indications suivantes :

Là où il est marqué dans le haut de la page « Enter code to join quiz: » vous entrez le code 668967 et appuyez ensuite sur JOIN

Vous acceptez la politique de confidentialité

Vous appuyez sur YES (pour dire que vous avez plus de 16 ans)

Vous mettez un pseudo et entrez votre adresse email (en vert clair), votre mot de passe et validez le tout

Vous serez alors enregistré pour faire le quizz en ligne

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et le jour J, un rappel par email vous sera envoyé vous disant de vous connecter pour pouvoir répondre aux questions à 18h.

