Médiathèque L'Oiseau « lire », le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

Cette animation de type « Quiz’ va faire se rencontrer différentes familles lors de différentes manches sur des questions de culture générale. Y seront intégré des éléments de littérature et des références au monde du livre. Certaines questions seront orientées vers un public plus jeune, tandis que d’autres présenteront un plus grand degré de difficulté. Le thème de l’amour sous toutes ses formes alimentera certaines questions en réfèrence à la thématique 2022.

Participation en famille ou groupe d’amis, au total environ 40 participants sur la soirée.

Médiathèque L'Oiseau « lire » 1 place Lionel Lefèvre 02700 Tergnier

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T22:30:00

