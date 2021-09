Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, Gironde Quiz Culture Générale La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du mardi 14 septembre au mardi 21 décembre à La Grande Poste La grand poste vous propose une soirée Quizz. Il est temps de prouver vos connaissances à vos potes. Venez vous défier entre amis autour d’un verre et d’un planche de tapas ! La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T20:00:00 2021-09-14T22:00:00;2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T22:00:00;2021-10-26T20:00:00 2021-10-26T22:00:00;2021-11-09T20:00:00 2021-11-09T22:00:00;2021-11-23T20:00:00 2021-11-23T22:00:00;2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T22:00:00;2021-12-21T20:00:00 2021-12-21T22:00:00

