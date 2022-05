QUIZ CINÉMA : LE NOUVEL HOLLYWOOD Alençon, 20 mai 2022, Alençon.

QUIZ CINÉMA : LE NOUVEL HOLLYWOOD Alençon

2022-05-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-20

Alençon Orne

Cinéma Le vendredi 20 mai 2022 Vendredi 20 mai, participez à un ciné-quiz afin de découvrir ou redécouvrir l’âge d’or du cinéma qui débute à la fin des années 60 et s’achève en 1980. À la fin des années 60, le cinéma hollywoodien est en plein bouleversement. Les changements radicaux survenus depuis le début des années 60, le déphasage grandissant entre les studios et le public ont permis à une nouvelle génération de cinéastes de prendre le pouvoir. Cette parenthèse enchantée, qui dura treize années de 1967 à 1980 et qui réinventa tout le cinéma américain prendra bien plus tard le nom de “Nouvel Hollywood”. Ce nouveau ciné-quiz vous propose, à travers des blind-tests, extraits audio et vidéos, QCM et autres, de découvrir ou redécouvrir ce nouvel âge d’or tout en vous amusant. Informations pratiques nVendredi 20 mai à 19h nMédiathèque Aveline – Les Arcades nSur réservation au 02 33 82 46 00 nÀ noter : le quiz sera suivi d’un pique-nique participatif

+33 2 33 82 46 00

Alençon

