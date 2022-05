Quiz CFA de Lagord Lagord Catégories d’évènement: Charente-Maritime

LAGORD

Quiz CFA de Lagord, 2 mai 2022, Lagord. Quiz

du lundi 2 mai au mardi 31 mai à CFA de Lagord

Que savez-vous de l’Union Européenne ? Ce quiz de 15 questions vous permettra de retracer l’histoire de l’Union Européenne. Les participants ayant les meilleurs résultats seront récompensés. A vous de jouer !

participation gratuite

Jeu concours ouvert aux apprentis du CFA CFA de Lagord 9 rue rené dumont, 17140 lagord Lagord Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:30:00 2022-05-02T17:30:00;2022-05-03T09:30:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T09:30:00 2022-05-04T17:30:00;2022-05-05T09:30:00 2022-05-05T17:30:00;2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T17:30:00;2022-05-09T09:30:00 2022-05-09T17:30:00;2022-05-10T09:30:00 2022-05-10T17:30:00;2022-05-11T09:30:00 2022-05-11T17:30:00;2022-05-12T09:30:00 2022-05-12T17:30:00;2022-05-13T09:30:00 2022-05-13T17:30:00;2022-05-16T09:30:00 2022-05-16T17:30:00;2022-05-17T09:30:00 2022-05-17T17:30:00;2022-05-18T09:30:00 2022-05-18T17:30:00;2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T17:30:00;2022-05-20T09:30:00 2022-05-20T17:30:00;2022-05-23T09:30:00 2022-05-23T17:30:00;2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T17:30:00;2022-05-25T09:30:00 2022-05-25T17:30:00;2022-05-26T09:30:00 2022-05-26T17:30:00;2022-05-27T09:30:00 2022-05-27T17:30:00;2022-05-30T09:30:00 2022-05-30T17:30:00;2022-05-31T09:30:00 2022-05-31T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, LAGORD Autres Lieu CFA de Lagord Adresse 9 rue rené dumont, 17140 lagord Ville Lagord lieuville CFA de Lagord Lagord Departement Charente-Maritime

CFA de Lagord Lagord Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagord/

Quiz CFA de Lagord 2022-05-02 was last modified: by Quiz CFA de Lagord CFA de Lagord 2 mai 2022 CFA de Lagord Lagord Lagord

Lagord Charente-Maritime