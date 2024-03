Quiz Bien-être et QVCT en entreprise Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne, vendredi 22 mars 2024.

Quiz Bien-être et QVCT en entreprise Testez vos connaissances sur la QVCT et le bien-être au travail autour d’un quiz ! Ce petit jeu vous fera découvrir des pratiques au service du bien-être de l’ensemble des personnels. Vendredi 22 mars, 10h00 Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole

Début : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T10:30:00+01:00

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie