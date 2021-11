Colombes Médiathèque Jacques-Prévert Colombes, Hauts-de-Seine Quiz “Amour et images” Médiathèque Jacques-Prévert Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Médiathèque Jacques-Prévert, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00 Vous pensez être un expert en matière amoureuse ? Venez le vérifier avec ce quizz de citations issues des plus beaux films à grands sentiments… Médiathèque Jacques-Prévert 6 passage Jacques Prévert 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:30:00

