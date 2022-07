Quiz ado Mennevret Mennevret Catégories d’évènement: Aisne

Mennevret

Quiz ado Mennevret, 18 juillet 2022, Mennevret. Quiz ado

Mennevret Aisne

2022-07-18 14:00:00 – 2022-07-18 16:00:00 Mennevret

Aisne Animation ludique pour mieux comprendre et appréhender son mode de vie quotidien entre jeunes. Mennevret

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Mennevret Autres Lieu Mennevret Adresse Mennevret Aisne Ville Mennevret lieuville Mennevret Departement Aisne

Mennevret Mennevret Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mennevret/

Quiz ado Mennevret 2022-07-18 was last modified: by Quiz ado Mennevret Mennevret 18 juillet 2022 Mennevret Aisne

Mennevret Aisne