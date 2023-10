Halloween : jeu de piste nocturne à Montmartre entre amis Quiveutpister Paris Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Halloween : jeu de piste nocturne à Montmartre entre amis Samedi 28 octobre, 19h00 Quiveutpister Paris Tarif réduit : 12,5€ / Plein tarif : 15€

Participez à une expérience à mi-chemin entre découverte touristique et escape game le temps d’un jeu de piste nocturne inédit. Explorez les monuments connus et méconnus à la recherche d’indices. Observez les détails insolites et secrets, et tentez de résoudre l’intrigue du jeu. Utilisez les accessoires de détective mis à votre disposition !

Entre amis, en famille avec vos enfants, en couple ou encore entre collègues, nos jeux de piste vous garantiront un moment de cohésion, de partage et de compétition tout en s’amusant !

Des récompenses spéciales Halloween viendront récompenser les meilleurs enquêteurs. Alors, serez-vous les meilleurs enquêteurs…?

Quiveutpister Paris place marcel aymé paris Paris 75018 Paris Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T19:00:00+02:00 – 2023-10-28T21:00:00+02:00

