Carantec 29660 Le festival de l’été à Carantec anime chaque soir de la semaine au gré de contes, concerts, théâtre, danse, arts de la rue avec le festival Place aux Mômes, tournois sportifs… Pendant sept semaines, la station vit au rythme d’animations gratuites et de qualité pour petits et grands. Chaque mercredi : QUITTEZ VOS TRANSATS et faites du sport ! Mercredi 20 Juillet, venez tester la Marche aquatique. Combinez bien-être et esprit zen, découvrez la marche aquatique au cours d’une heure d’initiation gratuite. Inscriptions en amont auprès de l’office de tourisme. RDV 18h devant la base nautique

