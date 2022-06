Quittons nos transats : Beach Tennis

2022-07-27 – 2022-07-27 Le festival de l’été à Carantec anime chaque soir de la semaine au gré de contes, concerts, théâtre, danse, arts de la rue avec le festival Place aux Mômes, tournois sportifs… Pendant sept semaines, la station vit au rythme d’animations gratuites et de qualité pour petits et grands. Chaque mercredi : QUITTEZ VOS TRANSATS et faites du sport ! Au programme : du soleil, du sable, des plongeons et des émotions !

Organisé par l’association tennis club des 2 baies

Débutants bienvenus

Inscription sur place tout au long de l’initiation

