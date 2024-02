Quitter son caillou La Nouvelle Vague Saint-Malo, mercredi 6 mars 2024.

Quitter son caillou La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Spectacle jeune public à partir de 7 ans Durée 50 minutes

Un spectacle documentaire et musical, de Elie Blanchard et Victoria Follonier sur une musique d’Erwan Raguenes

Quitter son caillou est une performance à la fois documentaire, cinématographique et musicale pour évoquer des expériences de départ, d’arrivée ou de voyages intérieurs.

Quand je serai grand·e, j’aimerais danser, chanter comme Maria Callas, vivre parmi les arbres, je voudrais aller voir les étoiles de plus près, suivre les traces des ours…

Arnoud, Cyrielle, Eloïse, Jean-François et Nastassja nous parlent de leur enfance, des rencontres et des évènements qui ont marqué́ leur vie, ainsi que des obstacles auxquels ils ont dû faire face pour suivre leurs rêves.

Ces récits intimes et touchants, racontés à hauteur d’enfant, dessinent un trajet qui va de la naissance, en passant par le départ d’un quartier, l’arrivée dans un nouveau pays, jusqu’à l’envie d’aller loin dans l’espace ou d’approcher l’âme des animaux.

À l’aide d’un dispositif original et de procédés numériques innovants, Elie Blanchard et Victoria Follonier fabriquent en direct un spectacle à la croisée du documentaire, du cinéma d’animation et des nouvelles technologies. Ils agencent des paroles et des images animées, manipulent des dessins et nous immergent dans des ambiances sonores étonnantes.

À la fois poétique et expérimental, Quitter son caillou est un saut dans l’imaginaire qui ouvre à l’autre, à la différence, pour donner aux enfants, à leur tour, l’envie de faire un pas vers l’inconnu.

Avec la participation, pour la création du spectacle, de Arnoud Samba (danseur chorégraphe), Cyrielle Ndjiki Nya (chanteuse lyrique), Éloïse de Beaucourt (agricultrice), Jean-François Clervoy (ingénieur spationaute) et Nastassja Martin (écrivaine, anthropologue).

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:30:00

fin : 2024-03-06

La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

L’événement Quitter son caillou Saint-Malo a été mis à jour le 2024-02-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel