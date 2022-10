Quitte à être noyées – d’Anaïs Allais – Saison TU-Nantes/Grand T TU-Nantes, 13 mai 2023, Nantes.

2023-05-13 Représentations du 9 au 13 mai 2023

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : non 6 € à 20 € Billetteries : – tunantes.fr- billetterie du TU-Nantes : 02 53 52 23 80 – www.legrandt.fr- billetterie du Grand T : 02 51 88 25 25 Représentations du 9 au 13 mai 2023

Théâtre. Anaïs Allais aime pratiquer l’art du récit. Avec sa nouvelle création, l’autrice et metteuse en scène nantaise déplie son autofiction théâtrale comme un conte, entre terre et haute mer. Elle procède par intuition et fait du théâtre avec ce qu’est la vie. De l’effondrement et du vertige qui en découle, l’autrice de Lubna Cadiot ( x7), du Silence des chauve-souris et d’Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été, extrait une métaphore et suit le fil d’un conte populaire et politique, de l’imaginaire du vivant et de l’émerveillement. Quitte à être noyées- titre provisoire porte les récits de trois femmes qui pourraient chacune être la mère ou la fille de l’autre, trois femmes à la croisée des chemins. Il y a un lieu, des femmes dans ce lieu, une mer ou un océan tout proche. Il y a les abysses, le deuil, l’exil et la mémoire. Il y a une femme qui porte en elle le dessin des femmes qui, avant elle, ont lutté pour la liberté. Lui donner voix, lui donner corps, c’est se souvenir de celles qui ont précédé. Anaïs Allais s’inspire des échanges qu’elle a eu avec une jeune femme marocaine d’une vingtaine d’année et réfugiée en France. Cette jeune femme se reconstruit en faisant le deuil de son pays et de sa famille. Tout comme la mère de l’autrice l’a fait au même âge en quittant l’Algérie. Cette jeune femme est devenue un personnage de fiction : Assia. Elle porte le dessin de toutes ces femmes maghrébines qui se sont battues et se battent pour leur émancipation. Pour se souvenir de toutes celles d’avant, il faut commencer dès aujourd’hui à raconter Assia . Avec Asmaa Samlali, Gaelle Clérivet et Louise Belmas (en cours)Texte et mise en scène : Anaïs Allais Benbouali – Collaboration à la mise en scène : Guillaume Lavenant Public : à partir de 14 ans Durée : 1h30 Coréalisation TU-Nantes/Grand T.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr