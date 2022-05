Journées de l’arbre de la plante et du fruit avenue du 11 novembre 30260 Quissac Quissac Catégories d’évènement: Gard

Journées de l’arbre de la plante et du fruit avenue du 11 novembre 30260 Quissac, 14 novembre 2020 09:00, Quissac. 14 et 15 novembre 2020 Sur place 4€ gratuit enfant (-12ans) 06 65 03 70 32 sauvegarde et promotion du patrimoine fruitier, défense de la biodiversité Tout un programme d’animations

Collections Variétales, Conférences, Démonstrations,

Expositions, Projections, Dégustations

sur la diversité variétale, la sauvegarde des variétés anciennes et locales,

la transformation, les programmes inter-méditerranéens les techniques culturales,

la libre circulation des semences et la gastronomie

Expo-vente : + de 180 exposants

Pépinières spécialisées, producteurs, transformateurs, artisans, artistes, associations

Pépinières spécialisées, producteurs, transformateurs, artisans, artistes, associations

sur l'environnement et l'agriculture paysanne, librairie spécialisée, restauration…

samedi 14 novembre 2020 – 09h00 à 18h30

dimanche 15 novembre 2020 – 09h30 à 18h00

