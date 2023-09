Journées de l’arbre de la plante et du fruit 30260 quissac Quissac, 18 novembre 2023 09:00, Quissac.

Journées de l’arbre de la plante et du fruit 30260 quissac Quissac 18 et 19 novembre

Sauvegarde et valorisation de la biodiversité végétale et promotion des circuits courts 18 et 19 novembre 1

Tout un programme d’animations

Collections variétales, Expositions, Conférences,

Démonstrations, Expositions, Dégustations,

sur la diversité variétale, la sauvegarde des variétés anciennes

et locales, la transformation, les techniques culturales,

la libre circulation des semences et la gastronomie

Expo-vente : + de 180 exposants

Pépinières spécialisées, producteurs, transformateurs, artisans,

artistes, associations sur l’environnement et l’agriculture paysanne,

librairie spécialisée, restauration, espace enfants..

30260 quissac promenade d’auzilhon Quissac 30260 Gard