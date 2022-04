Quisaitout et Grosbêta – par le Petit Théâtre Mauve Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Quisaitout et Grosbêta – par le Petit Théâtre Mauve Salle culturelle du Vallon, 1 mai 2022, Mauves-sur-Loire. 2022-05-01 Représentations du 29 avril au 1er mai 2022

Horaire : 17:00

Gratuit : non Adulte : 8 €Tarif réduit (10/18 ans) : 6 €Moins de 10 ans : gratuit Réservations :- sur helloasso – sur place au Vallon 30 min. avant le début des représentations Représentations du 29 avril au 1er mai 2022 Pièce de Coline Serreau. Place à la comédie, avec cette pièce “philosophico-comique” tout public ! Suivez les aventures d’un maître et son valet qui entreprennent un voyage initiatique (partir du désert, traverser la mer, être dans un jardin…) C’est un conte moderne sur la quête fatale du bonheur éphémère d’aimer et d’être aimé. Une pièce qui cherche à déstabiliser et invite à réfléchir sur soi, les autres et sur le monde. Ceci avec un humour à la fois clownesque et léger, comme sait le faire avec génie Coline Serreau. Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://petit-theatre-mauve.wixsite.com/ptm44/spectacles

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle culturelle du Vallon Adresse 1 Avenue de Bretagne Ville Mauves-sur-Loire lieuville Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire Departement Loire-Atlantique

Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauves-sur-loire/

Quisaitout et Grosbêta – par le Petit Théâtre Mauve Salle culturelle du Vallon 2022-05-01 was last modified: by Quisaitout et Grosbêta – par le Petit Théâtre Mauve Salle culturelle du Vallon Salle culturelle du Vallon 1 mai 2022 Nantes Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire

Mauves-sur-Loire Loire-Atlantique