du lundi 4 avril au vendredi 15 avril à Université Toulouse Jean Jaurès

Pendant les quinze premiers jours d’avril, l’association des étudiant·e·s occitan·e·s Òsca de l’Université Toulouse II Jean Jaurès met en lumière les langues et cultures occitanes et catalanes à la fac et en dehors ! Au programme, deux expositions « Paraulas occitanas d’uèi » sur la littérature occitane d’aujourd’hui et « Recorda-te’n », photo-reportage sur les mouvements indépendantistes catalans. L’ADÒC donnera deux conférences : les 10 ans de Jornalet, gazette occitane en ligne, et l’expérience audiovisuelle en occitan #aranesoc e eth ligam occitan, et Jean-Marc Leclerc nous parlera de l’histoire méconnue et des mythes de Tolosa. Puèi, en musica ! L’incontournable Xavier Vidal vous propose une conférence musicale, puis le rock de JoMo et le métal d’Eyes of Simurgh résonneront fort dans toute l’université, sans oublier pop-rock de Feliu Ventura, qui proposera également des sessions de catalan au Casal Català et à l’UT2J! Première pour l’association, une visite du COMDT et une grande tombola à la Topina, de mancar pas ! Et, coma de costuma, les étudiant·e·s d’Òsca seront présent·e·s sur le stand devant le bâtiment du Gai Savoir pour vous renseigner sur les événements, vous faire découvrir et partager leur langue et leur culture occitanes ! Programme : [facebook.com/oscatolosa/](https://www.facebook.com/oscatolosa/)

Quinzena Occitano-Catalana / Quinzaine Occitano-Catalane

Université Toulouse Jean Jaurès 5 allée antonio machado 31 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



