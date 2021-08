QUINZAINE RADIEUSE Piacé, 18 septembre 2021, Piacé.

QUINZAINE RADIEUSE 2021-09-18 – 2021-10-17

Piacé Sarthe Piacé

La 13ème édition de La Quinzaine radieuse débutera avec les Journées Européennes du Patrimoine (week-end du 18-19 sept. 2021) et se clôturera avec les Journées Nationales de l’Architecture (week-end du 16-17 Octobre 2021). Comme chaque année, elle mariera architecture, design et art contemporain et prendra des airs de vacances prolongées !

M. Rebecq / Andrea Crews – B. Bufalino – G. Candilis – L. Lepère – M. Leschelier – C. Mesquita – Mrzyk & Moriceau – C. Ragot – M.C Salò – O. Vadrot

Parcours, Exposition collective. Différents sites du village : Espace Bézard-Le Corbusier, Kub d’Or, Moulin de Balireau. Entrée libre.

Découvrez l’art contemporain à Piacé à l’occsaion de la Quinzaine Radieuse !

contact@piaceleradieux.com +33 2 43 33 47 97 https://piaceleradieux.com/

