Juliénas Rhône Juliénas Découvrez nos vins médaillés du millésime 2020 et nos Beaujolais, Beaujolais Villages et Mâcon Villages Nouveaux 2021. Venez les déguster et profitez de 10% de remise exceptionnelle sur tous nos vins ! De quoi déjà préparer vos fêtes de fin d’année ! oenotourisme@julienaschaintre.fr +33 4 74 04 41 66 https://julienaschaintre.fr/ Cave de Juliénas 542 route de la cave Juliénas

