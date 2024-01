Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2024 Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris, samedi 9 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 10h30 à 11h30

Le samedi 16 mars 2024

de 10h30 à 11h30

Le samedi 09 mars 2024

de 10h30 à 11h30

Le samedi 23 mars 2024

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Renseignements auprès des 3 bibliothèques

Bibliothèque Saint-Éloi

01 53 44 70 30

Médiathèque Hélène Berr

01 43 45 87 12

Bibliothèque Diderot

01 43 40 69 94

Chaque bibliothèque s’occupe uniquement des réservations concernant les actions se passant dans ses murs.

Retrouvez en mars, ce rendez-vous dédié à la petite enfance, avec des histoires croisées entre les trois bibliothèques du 12e et un spectacle pour les tout-petits.

Pour les enfants de 9 mois à 3 ans

Tout est sur inscription

Histoires croisées

Samedi 9 mars :

Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï

à 10h30 et 11h à la bibliothèque Saint-Éloi

Samedi 16 mars :

Les bibliothécaires de Diderot se déplacent

avec des histoires en kamishibaï

à 10h30 et à 11h à la médiathèque Hélène Berr



Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec les Histoires à Pic avec un éveil musical

à 10h30 et 11h à la bibliothèque Saint-Éloi



Mercredi 20 mars :

Les bibliothécaires de Saint-Éloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF

à 10h30 et à 11h à la médiathèque Hélène Berr



Spectacle À dos d’escargot, avec Violaine Robert

Samedi 23 mars

2 séances : 10h30 ou 11h15

à la bibliothèque Saint-Éloi

Des histoires et des chansons de pays lointains, des

aventures racontées dans des langues différentes, des sonorités du bout du

monde… Attachez vos ceintures, nous partons en voyage ! Nous irons loin nous

dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le plus simplement du monde, à dos

d’escargot, à dos de mots.

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Bibliothèque Saint-Eloi Quinzaine Petite Enfance des bibliothèques du 12e