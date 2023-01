Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2023 Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2023 Bibliothèque Jeunesse Diderot, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 15 mars 2023

de 16h30 à 17h30

Le samedi 18 mars 2023

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 22 mars 2023

de 10h30 à 11h30

Le samedi 25 mars 2023

de 10h30 à 11h00

. gratuit Renseignements auprès des 3 bibliothèques Bibliothèque Saint-Éloi 01 53 44 70 30 Médiathèque Hélène Berr 01 43 45 87 12 Bibliothèque Diderot 01 43 40 69 94 Chaque bibliothèque s’occupe uniquement des réservations concernant les actions se passant dans ses murs. Retrouvez en mars, ce rendez-vous dédié à la petite enfance, avec des histoires croisées entre les trois bibliothèques du 12e et un spectacle pour les tout-petits. Pour les enfants de 9 mois à 3 ans

Tout est sur inscription Mercredi 15 mars :

Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec les Histoires à Pic avec un éveil musical

à 10 h 30 et 11 h à la bibliothèque Diderot



Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï

à 16 h 30 et 17 h à la bibliothèque St Eloi Samedi 18 mars :

Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï

à 10 h 30 et à 11 h à la médiathèque Hélène Berr Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec les Histoires à Pic avec un éveil musical

à 10 h 30 et 11 h à la bibliothèque St Eloi

Les bibliothécaires de St Eloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF

à 10 h 30 et à 11 h à la bibliothèque Diderot Mercredi 22 mars :

Les bibliothécaires de St Eloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF

à 10 h 30 et à 11 h à la médiathèque Hélène Berr Samedi 25 mars :

Spectacle P’tit bonhomme de chemin

de 10 h 30 à 11 h

à la médiathèque Hélène Berr

Un spectacle vivant pour le très jeune public à partir de 1 an

Quel chemin prendre ? Le chemin du sommeil ou celui du réveil, le chemin des gratouilles ou celui des chatouilles ? Quel chemin prendre ? Par ici ou par là-bas, par en haut ou par en bas, le chemin du vent ou celui du sable,le chemin des brigands ou celui des sages ?…

Autour d’un texte poétique qui résonne comme une comptine, Isabelle Grenier interprète des chansons accompagnées par divers instruments (ukulélé, ocarina, balafon, sanzas…). Café des familles > Ce même samedi 25 mars a lieu en parallèle le Café des familles du 12e arrondissement sur le thème Questions des enfants, embarras des parentsCes rencontres-échanges à destination des parents, familles et tuteurs, sont émaillées de lecture d’albums sélectionnés par les bibliothécaires en fonction du thème de la séance, et co-animées par les spécialistes de la petite enfance du Clap.Môm’Frenay, le lieu d’accueil, propose en parallèle un coin lecture-jeux pour les tout-petits et des ateliers artistiques gratuits pour les 4-11 ans.de 10 h 15 à 12 h 15Place Henri Frenay – 75012 Parisinscription obligatoiremomfrenay@momartre.com01 43 41 84 71 Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Bibliothèque de la Ville de Paris Illustration de la Quinzaine Livres et Petite Enfance du 12e en 2022

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot Adresse 42 avenue Daumesnil Ville Paris lieuville Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Departement Paris

Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2023 Bibliothèque Jeunesse Diderot 2023-03-15 was last modified: by Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2023 Bibliothèque Jeunesse Diderot Bibliothèque Jeunesse Diderot 15 mars 2023 Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris

Paris Paris