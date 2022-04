Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2022 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2022 Bibliothèque Saint-Eloi, 1 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 09 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 08 juin 2022

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 08 juin 2022

de 16h00 à 16h30

Le mercredi 01 juin 2022

de 16h00 à 16h30

. gratuit renseignements auprès des 3 bibliothèques Bibliothèque Saint-Éloi 01 53 44 70 30 Médiathèque Hélène Berr 01 43 45 87 12 Bibliothèque Diderot 01 43 40 69 94 Chaque bibliothèque s’occupe uniquement des réservations concernant les actions se passant dans ses murs

Retrouvez en juin, ce rendez-vous dédié à la petite enfance, avec des histoires croisées entre les trois bibliothèques du 12e et un spectacle pour les tout-petits. Pour les enfants de 9 mois à 3 ans

Tout est sur inscription Mercredi 1er juin :

Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec les Histoires à Pic

à 16 h à la bibliothèque St Eloi

Mercredi 8 juin :

Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï

à 10 h 30 à la médiathèque Hélène Berr

à 16 h à la bibliothèque St Eloi Jeudi 9 juin :

Les bibliothécaires de St Eloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF

à 10 h 30 et à 11 h (Public Crèches) à la médiathèque Hélène Berr Samedi 11 juin :

Spectacle Sous la lune

à 10 h 30 et à 11 h 15

à la médiathèque Hélène Berr Dans ce spectacle pour les tout-petits, les mains de la conteuse Annie Montreuil s’ouvrent sur le monde nocturne et ses embûches. Doucement, doucement, le soleil s’est endormi et a fait place à la lune. Une à une les étoiles s’allument et éclairent le papillon de nuit qui voltige, la petite bête qui se promène sur les toits et la chouette qui observe. Il y a aussi p’tite grand-mère qui a beaucoup mieux à faire que de fermer les yeux ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

1 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m) 215 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Bibliothèque de la Ville de Paris Illustration de la Quinzaine Livres et Petite Enfance du 12e en 2022

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2022 Bibliothèque Saint-Eloi 2022-06-01 was last modified: by Quinzaine Livres et Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2022 Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 1 juin 2022 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris