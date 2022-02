Quinzaine Féminin pluriel.le – Vies de femmes- Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Quinzaine Féminin pluriel.le – Vies de femmes- Figeac

2022-03-06 09:00:00 – 2022-03-06 23:00:00

Figeac Lot Figeac La quinzaine figeacoise « Féminin pluriel.le, Vie de femmes » dédiée aux droits des femmes est programmée du 06 au 20 mars 2022. C’est une occasion de nous rappeler la nécessité d’être vigilant dans notre quotidien sur la question des égalités femmes-hommes et le regard porté sur elles. Cette manifestation réunit de nombreux partenaires investis dans l’initiative de l’antenne locale d’Amnesty International proposée dès l’automne 2020 et aujourd’hui soutenue par l’Astrolabe et la Ville de Figeac. De nombreuses actions seront proposées dans le Figeacois : une exposition d’artistes salle Balène au profit d’Amnesty International et de l’association Jamais sans toit, des animations, des échanges, des projections, de la musique, du théâtre. +33 6 63 95 30 11 @feminin-pluriel-ville-figeac

