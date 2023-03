Quinzaine féminin pluriel.le, 6 mars 2023, Figeac .

Quinzaine féminin pluriel.le

divers lieux sur le Grand Figeac Figeac Lot

2023-03-06 10:00:00 – 2023-03-06 23:00:00

Figeac

Lot

Pendant votre quinzaine, parcourez les chemins des possibles

AFFIRMÉE

Exposition d’affiches de sensibilisation sur le thème des stéréotypes. Travaillée avec une classe de 4ème du collège Saint Louis de Capdenac-Gare.

Visible chez les commerçants de Capdenac-Gare.

Les stéréotypes sont des boîtes dans lesquelles nous classons les personnes qui partagent une caractéristique commune et sur lesquelles nous collons des étiquettes résumant leurs comportements et leurs traits de personnalité. En revanche, ce qui va varier en fonction de chacun, c’est leur intensité et la façon dont nous sommes ou pas capables de les remettre en question et ainsi éviter des erreurs de jugement ou des situations de discrimination.

Amnesty international – expositions

« Les Droits des Femmes » à l’Arrosoir

« Violations des Droits des Femmes et 50 ans de combats »

6 -10 rue Séguier

Arrosoir

Exposition « Portraits de femmes » de Marc Brun

Antenne d’OC

Reportages sonores

Antenne d’OC s’associe avec tous les partenaires de Féminin Pluriel.le.

La confédération paysanne et AOC proposeront des portraits de femmes paysannes du Lot.

En bonne compagnie avec Marthe et Luc, Embarquement immédiat avec cinq exploratrices.

A écouter de 10h à 17h30 sur les ondes et sur www.antenne-d-oc.fr

Centre Social et de Prévention Nicole Paulo

Expositions « Défendre les droits des femmes » d’Amnesty international et « mixité professionnelle » du CIDFF

Esprit terre – Atelier 36

Exposition « La femme dans tous ses états » : sculptures, poterie et bas-reliefs.

36 rue Émile Zola à Figeac

Les oeuvres seront exposées dans la vitrine de l’atelier 36.

En avant-première 2 mars 2023

Cinéma l’Atelier de Gramat

Projection du film « Riposte féministe » de Marie Perennés et Simon Depardon

Débat avec le planning familial 46 et Amnesty International 20h30, tarif unique 5,50€

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien.

La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides.

Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi !

Mardi 7 mars 2023

2023 feminin plurielle damnees mer ville figeacLa Cimade, Le Livre en Fête

Camille Schmoll – salle Roger Laval 18h30

« Les damnées de la mer – Femmes et frontières en Méditerranée » éditions La Découverte

Rendre visible l’histoire des femmes migrantes, donner à lire les témoignages, les récits de ces femmes seules, depuis leur départ jusqu’à leur vie en exil, maintenues longtemps en foyer et totalement dépendantes de la reconnaissance d’une Europe maltraitante, voilà le travail accompli par Camille Schmoll lors d’une enquête au long

cours aux frontières de l’Europe, sur « la trace des survivantes ».

Camille Schmoll est géographe, membre du GIEM (Groupe international d’experts sur les migrations).

2023 radium ville figeacAstrolabe Grand-Figeac – spectacle

Radium Mania par la Cie « Ah ! le destin »

Le 19 avril 1906, Pierre Curie meurt accidentellement. A 39 ans, Marie Curie, surnommée Mania, est veuve et doit redoubler d’effort pour affirmer et conserver sa place au sein de la communauté scientifique exclusivement masculine… Savoir plus

• 06 et 07 mars 2023 séances scolaires dans les établissements du Grand-Figeac

• 07 mars 2023 à 19h séance tout-public à la médiathèque de Figeac

Adolescents à partir de 13 ans, gratuit sur inscription.

Mercredi 8 mars 2023

Médiathèque de Leyme

« Femmes de savoir » 9h-12h30 / 14h-18h30

Une sélection de livres et de jeux pour petits et grands qui témoignent de l’apport méconnu des femmes dans le monde des sciences, du journalisme et de l’exploration

scientifique.

Ville de Figeac

Dénomination d’un lieu public en hommage à une femme engagée 17h30

Après la ministre Simone Veil, l’avocate Gisèle Halimi ou la chanteuse Oum Kalthoum, la Ville de Figeac rend cette année encore hommage à une femme engagée

en octroyant son nom à un lieu public.

Jeudi 9 mars 2023

Ces Dames à l’honneur 14h

Le Centre Social et de Prévention vous invite pour un moment de convivialité et de partage autour d’un atelier gâteaux …

Astrolabe grand Figeac

Une soirée placée sous le signe de l’émancipation des femmes et de la mémoire militante de leurs luttes… Savoir plus

18h Projection du film « Annie Colère » de Blandine Lenoir.

20h30 21h Attention changement d’heure ! – Projection du film « Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune » en présence de la réalisatrice Anna Salzberg…

Vendredi 10 mars 2023

Médiathèque de Leyme

« Femmes de savoir » 14h -18h30

Une sélection de livres et de jeux pour petits et grands qui témoignent de l’apport méconnu des femmes dans le monde des sciences, du journalisme et de l’exploration

Rencontre organisée par l’office intercommunal des sports de Figeac

Rencontre avec Clara Joyeux, joueuse internationale de rugby 18h – 19h30

Amnesty internationale avec le Livre en Fête

Marylène Patou-Mathis – Auditorium de Figeac 20h

« L’homme préhistorique est aussi une femme » éditions Points.

Les femmes préhistoriques n’attendaient pas le retour des hommes à garder les enfants et s’occuper du foyer. Rien ne prouve qu’elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes. Cette vision de la Préhistoire procède des a priori des fondateurs de cette discipline qui naît au 19e siècle. Marylène Patou-Mathis pose un autre regard sur l’histoire de l’évolution et déconstruit les processus qui ont invisibilisé les femmes à travers les siècles.

Marylène Patou-Mathis est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS.

Samedi 11 mars 2023

Groupe Amnesty international de Figeac

Exposition « Amnesty international, 50 ans de combat en affiches » et stand signatures

Cette exposition retrace l’implication de l’association pour les droits humains partout dans le monde : droits des femmes, liberté d’expression, abolition de la peine de mort…

Amnesty International a choisi la bougie comme symbole de son engagement.

9h-13h Boutique Arts et envie

Bibliothèque de Latronquière

« Nous les femmes » 20h

Présentation de textes et de saynètes de théâtre autour de la thématique des femmes, écrites ou revisitées par des adultes et des enfants. De l’humour et du fond.

Lectures théâtralisées des bénévoles de la bibliothèque de Latronquière.

Théâtre les Amuz’gueules

Médiathèque de Leyme

« Femmes de savoir » 9h-12h30

Une sélection de livres et de jeux pour petits et grands qui témoignent de l’apport méconnu des femmes dans le monde des sciences, du journalisme et de l’exploration

scientifique.

Le Sourire intérieur

« Féminin & Masculin : la voie de l’équilibre »

Se réapproprier son corps par des techniques de mouvements douces, de bien-être, adaptées à tous.tes : Initiation au yoga, à la danse libre, au Qi gong.

S’offrir un espace de parole libre, sans jugement, en toute bienveillance, lors d’un cercle de parole dont les seuls mots d’ordre sont l’écoute et l’empathie.

+ de 16 ans, Mixte

Sur inscription :

heloise@lesourireinterieur.com ou 07 68 63 89 53

max 12 personnes par atelier. Entrée libre

10h : Yoga avec Jessica

11h15 : Qi Gong avec Béatrice

15h : Danse libre avec Hélène

16h15 : Cercle de paroles avec Chiara

Dimanche 12 mars 2023

Office Intercommunal du Sport du Grand-Figeac

Parcourons ensemble les Chemins des possibles !

Donnons de la visibilité à la lutte pour le droit des femmes dans le sport et au quotidien. Parcours de 3 à 5 km dans les rues de Figeac en marche ou course, à destination de tous.tes

Lundi 13 mars 2023

En bonne compagnie avec Marthe et Luc

Lecture animée : Embarquement immédiat avec cinq exploratrices !

18h – 19h Place des écritures

repli en cas de pluie : annexe du Musée des Écritures

Embarquement immédiat avec cinq exploratrices où seront évoqués les parcours de cinq femmes des XIXe et XXe siècles, rompant avec le destin qui devait être le leur, en explorant des contrées étrangères, dans des conditions dévolues à la gente masculine.

du Mardi 14 au Samedi 25 mars 2023

Médiathèque de Capdenac-Gare avec l’OSC

Exposition « L’égalité, c’est pas sorcier »

A travers une quinzaine de planches exposées à la médiathèque, comprendre que « L’égalité, c’est pas sorcier » !

Association Affirmée

Exposition d’affiches de sensibilisation sur le thème des stéréotypes, travailler en amont avec une classe de 4ème du collège Saint Louis de Capdenac-Gare, Les stéréotypes sont des boîtes dans lesquelles nous classons les personnes qui partagent une caractéristique commune et sur lesquelles nous collons des étiquettes résumant leurs comportements et leurs traits de personnalité. En revanche, ce qui va varier en fonction de chacun, c’est leur intensité et la façon dont nous sommes ou pas capables de les remettre en question et ainsi éviter des erreurs de jugement ou des situations de discrimination.

Vitrine des commerçants de Capdenac-Gare

Mardi 14 mars 2023

Figeacteurs avec URQR et OZON

Identifier et désamorcer des situations de discrimination de genre au travail 16h – 18h

Atelier de mise en situation pour les adultes :

Vous avez vécu des cas de discrimination de genre au travail ? Vous pensez ne pas savoir comment réagir face à ces situations ? Sur la base de cas fictifs ou réels,

nous chercherons collectivement à identifier et désamorcer ces situations à travers des jeux de rôles.

Inscription nécessaire au 05.82.92.98.38 ou contact@figeacteurs.

fr / https://www.figeacteurs.fr/

A Figeacteurs

Figeacteurs avec URQR et OZON

Femmes des années 2080 18h30 – 21h30

Soirée festive/fiction

Quelques années ont passé depuis les lois sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes. Nous sommes en 2080, venez partagez un souvenir vécu il y

a quelques années pour nous parler des avancées sur ce sujet ou de situations cocasses au travail.

Tout public

Inscription conseillée au 05.82.92.98.38 ou contact@figeacteurs.

fr / https://www.figeacteurs.fr/

A l’Arrosoir

Mercredi 15 mars 2023

Médiathèque de Leyme

« Femmes de savoir » 9h-12h30 / 14h-18h30

Une sélection de livres et de jeux pour petits et grands qui témoignent de l’apport méconnu des femmes dans le monde des sciences, du journalisme et de l’exploration

scientifique.

Arrosoir

Projection – débat sur le thème de la justice restaurative 18h30 – 20h30

Café-Philo : Le pardon est-il toujours possible ? 20h30

La justice restaurative a pour ambition d’associer un auteur pénalement accusé et sa victime en vue de dépasser cet acte délictueux, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale. Nous nous interrogerons sur la possibilité du pardon, ce qu’il exige et ce qu’il offre.

Jeudi 16 mars 2023

Lucile

Café-santé avec Lucille 10h30

Discussion interactive autour de la santé physique et mentale des femmes.

A l’Arrosoir

Centre Social et de Prévention Nicole Paulo

Le bon pain de Madame BOULANGE 13h30 – 7h

Madame Boulange passionnée par le bon goût, nous montre qu’une femme a sa place dans un métier essentiellement exercé par les hommes.

Elle propose un atelier au centre social pour nous apprendre à faire du bon pain.

Inscription au 05.65.50.05.01

Vendredi 17 mars 2023

Médiathèque de Leyme

« Femmes de savoir » 14h – 18h30

Une sélection de livres et de jeux pour petits et grands qui témoignent de l’apport méconnu des femmes dans le monde des sciences, du journalisme et de l’exploration scientifique.

Médiathèque de Capdenac Gare

Rencontre avec l’association Affirmée 18h30-20h

Un temps d’échange pour faire connaissance avec cette association capdenacoise d’aide aux femmes, et sélection de livres et albums.

Samedi 18 mars 2023

Groupe Amnesty international de Figeac

Exposition « Amnesty international, 50 ans de combat en affiches » 9h-13h

Boutique Arts et envie

Médiathèque de Leyme

« Femmes de savoir » 9h-12h

Une sélection de livres et de jeux pour petits et grands qui témoignent de l’apport méconnu des femmes dans le monde des sciences, du journalisme et de l’exploration

scientifique.

Maxime, Minime De La Vie

Introduction à l’histoire des femmes 17h

Comment Georges Duby et Michelle Perrot nous interpellent sur un récit passé sous silence.

Les femmes se rapproprient l’histoire qu’elles n’ont pas pu écrire !

A l’Arrosoir

Féminin pluriel.le en chansons

Les chorales des collèges Masbou de Figeac et du collège de Lacapelle-Marival, la Classe CHAM et l’Harmonie des artisans Réunis.

18h30 Espace Mitterrand

Orchestré et dirigé par Samuel COLLART et Julie ROCHE

Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023

Astrolabe Grand-Figeac – spectacle

La Reproduction des Fougères

Par la Cie Les filles de Simone

Beaucoup de hontes, méconnaissances, tabous se construisent ou se renforcent durant l’adolescence.

Avec humour et clarté, deux comédiens s’adressent aux 13-15 ans, pour leur parler des choses du corps et de la puberté et contribuer à sensibiliser au respect de

l’autre, au consentement, à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre l’homophobie.

Séances scolaires dans les établissements du Grand-Figeac

Arrosoir

Scène ouverte en l’honneur des femmes 19h30

Chant musique théâtre, impro, slam, lecture, tout estpermis !

Lundi 20 mars 2023

Association Affirmée

Café des femmes. 9h30-12h30

Les stéréotypes de genre : constructions et conséquences

Exclusivement pour les femmes

A l’Arrosoir

Maxime, Minime De La Vie

Colette sa vie, son oeuvre, conférence-débat 18h

Figure d’indépendance et de liberté, Colette nous a mis en émoi avec son oeuvre littéraire. Retour sur la fiction et la réalité de la vie d’une femme d’avant-garde.

Au Centre Social et Prévention Nicole Paulo

Mardi 21 mars 2023

En bonne compagnie avec Marthe et Luc

Lecture animée : Embarquement immédiat avec cinq exploratrices !

18h – 19h

Place des écritures

repli en cas de pluie : annexe du Musée des Écritures

Mercredi 22 mars 2023

Médiathèque de Leyme

« Femmes de savoir » 9h-12h30 / 14h-18h30

Une sélection de livres et de jeux pour petits et grands qui témoignent de l’apport méconnu des femmes dans le monde des sciences, du journalisme et de l’exploration scientifique.

Jeudi 23 mars 2023

Arrosoir

Jeux Littéraires : « Femme y es-tu ? »

avec Marthe et Luc 18h-20h

Après une première édition en 2022, la quinzaine FEMININ PLURIEL.LE, impulsée par Amnesty International poursuit sa route en rassemblant de nombreux acteurs associatifs, culturels et sociaux du territoire autour d’une riche programmation dédiée aux droits des femmes.

Du côté des institutions territoriales : la Ville de Figeac, son centre social et de prévention Nicole Paulo, l’Astrolabe Grand-Figeac, son cinéma et ses médiathèques, témoignent d’un engagement public sur ces questions. Des acteurs culturels et associatifs locaux (l’association Affirmée, la radio Antenne d’Oc, le café associatif l’Arrosoir, En Bonne Compagnie avec Marthe et Luc, le pôle territorial de coopération économique Figeacteurs, la librairie Le Livre en Fête ou le cinéma de Gramat) affirment l’implication d’acteurs de terrain.

L’atelier d’artisanat (Esprit terre dit Atelier 36), des acteurs du sport et du bien-être (Office Intercommunal des Sports du Grand-Figeac, clubs sportifs, le Sourire intérieur…) apportent au sujet une dimension artistique ou de pratique physique, alors que des associations nationales ou internationales (Amnesty International, la Cimade, le Planning Familial), inscrivent la programmation à l’échelle d’enjeux de société.

Echanges, partages, informations et débats, ateliers bien-être, cinéma, théâtre et concert sont au programme tout au long de la quinzaine « sur les chemins des possibles ».

Venez nombreux partager ces moments de rencontres et de découverte qui montrent que l’engagement pour les droits des femmes alimente et se nourrit de dynamiques croisées et d’actions collectives !

Figeac

