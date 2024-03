Quinzaine Féminin pluriel.le aux thunes citoyennes ! Médiathèque Astrolabe Figeac, jeudi 21 mars 2024.

Une soirée en deux temps (avec collation offerte), proposée par l’Université Rurale Quercy Rouergue. En partenariat avec la Ville de Figeac, le Crédit Mutuel et la librairie Champollion. Dans le cadre de Féminin Pluriel.le.

8 h Table ronde FEMMES ET IN/DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Malgré les avancées de ces dernières décennies, de profondes inégalités de traitements systémiques persistent entre femmes et hommes dans l’accès à l’argent et donc à l’indépendance économique. Parlons-en !

Avec Karima Baldy, responsable secteur du Crédit mutuel, Estelle Gaudard, avocate, Héloïse Bolle, co-autrice de l’ouvrage Aux thunes citoyennes.

Inscription obligatoire par courriel

20 h 30 Conférence débat AUX THUNES CITOYENNES

Pas besoin d’avoir le QI de Marie Curie pour gérer son argent et revendiquer ses droits économiques. Venez parler thunes et égalité salariale avec Héloïse Bolle, autrice à l’approche pragmatique et pleine d’humour qui a co-écrit l’ouvrage Aux thunes citoyennes (Éd. Alisio).

Inscription souhaitée par courriel .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21

Médiathèque Astrolabe 2 bd pasteur

Figeac 46100 Lot Occitanie comptabilite@urqr.org

