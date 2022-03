Quinzaine du numérique Salles, 9 avril 2022, Salles.

Quinzaine du numérique Salles

2022-04-09 – 2022-04-24

Salles Gironde Salles

T H É M A T I Q U E : N A T U R E & E N V I R O N N E M E N T

Atelier modélisation et impression 3D de pétales de fleurs

Mardi 12 avril – Séance scolaire par Abracodabra

Atelier tablette « réalité augmentée »

Tu découvriras des livres et leur application sur la tablette

pour vivre des aventures ludiques et innovantes.

Mardi 19 avril à 10h30 – À partir de 5 ans – Sur réservation

Atelier Spirale exquise

Viens créer ton « mini-robot » avec du matériel de

récupération. Celui-ci te servira à produire collectivement

une fresque.

Mercredi 20 avril 10h-12h – À partir de 7 ans – Animé par

Les petits débrouillards – Sur réservation

Casque VR – À la découverte de la réalité virtuelle

Du mardi 19 au samedi 23 avril

Horaires d’ouverture de la médiathèque

+33 5 56 88 72 35

Salles

