Quinzaine du numérique – O’tour d’un créateur de jeux vidéos Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Quinzaine du numérique – O’tour d’un créateur de jeux vidéos Lacanau, 22 avril 2022, Lacanau. Quinzaine du numérique – O’tour d’un créateur de jeux vidéos Ludo-médiathèque 8 Avenue de la Libération Lacanau

2022-04-22 18:00:00 – 2022-04-22 Ludo-médiathèque 8 Avenue de la Libération

Lacanau Gironde Benjamin Soulé est créateur de jeux vidéo. Co-fondateur de l’éditeur bordelais Motion Twin (La brute, Hordes ou plus récemment Dead cells…), il est installé sur Lacanau depuis 2012. Au fil de sa glorieuse quête à la recherche du Saint Graaal du jeu vidéo, il a semé derrière lui toutes sortes de tentatives. Il réinterprète des mécaniques a priori démodées et soudain géniales. Profitez de son expérience, peut-être saura-t-il réveiller le game designer qui est en vous ?

Ludo-médiathèque 8 Avenue de la Libération Lacanau

