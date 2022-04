Quinzaine du numérique – Exposition Retrogaming Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Quinzaine du numérique – Exposition Retrogaming Ludo-médiathèque 8 Avenue de la Libération Lacanau

2022-04-22

2022-04-22 – 2022-04-22 Ludo-médiathèque 8 Avenue de la Libération

Lacanau Gironde Lacanau Dinosaures du jeu vidéo et jeunes curieux des nouvelles générations, sautez dans la Delorean pour un retour vers le futur ! L’association “Musée Replay” vous renvoie 40 ans en arrière au temps des bornes d’arcade. Rejouez aux jeux vidéo qui ont marqué l’histoire des gamers. Retroussez vos manches et vérifiez vos réflexes, ça va jouer !

