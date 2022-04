Quinzaine du numérique – Casque de réalité virtuelle Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Quinzaine du numérique – Casque de réalité virtuelle Ludo-médiathèque Avenue de la Libération Lacanau

2022-04-19

Lacanau Gironde Il n’y a pas si longtemps, la réalité virtuelle n’existait que dans les films de science-fiction. Maintenant on en trouve dans les bibliothèques ! Vous avez 3 jours pour venir les tester.

À partir de 8 ans

