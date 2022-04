Quinzaine du numérique – Ateliers de réalité augmentée Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Quinzaine du numérique – Ateliers de réalité augmentée Lacanau, 23 avril 2022, Lacanau. Quinzaine du numérique – Ateliers de réalité augmentée Ludo-médiathèque Avenue de l’Europe Lacanau

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 12:00:00 Ludo-médiathèque Avenue de l’Europe

Lacanau Gironde Et si ton coloriage prenait vie ? Grâce à une application de réalité augmentée, la ludo-médiathèque te propose de faire des dessins en 3D !

